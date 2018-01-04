В Чечне при задержании застрелили убийцу полицейского

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Правоохранители ликвидировали мужчину, подозреваемого в убийстве полицейского в Шалинском районе Чечни, сообщил "Интерфаксу" министр внутренних дел Чеченской республики Руслан Алханов.

"В ходе проведения оперативно-поисковых мероприятий сотрудники МВД Чечни совместно с управлением Росгвардии по ЧР установили местонахождение разыскиваемого за убийство полицейского мужчины, который при задержании был уничтожен ответным огнем", - сказал Алханов.

Ранее судимый 27-летний житель селения Автуры Хамзат Баймурадов был обнаружен и блокирован на окраине родного селения в Шалинском районе республики. Никто из правоохранителей в ходе нейтрализации злоумышленника не пострадал.

В пресс-службе МВД по Чеченской Республике накануне "Интерфаксу" сообщили, что начальник отделения полиции одного из населенных пунктов Шалинского района Чечни был застрелен у магазина.