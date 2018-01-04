СКР не нашел криминала в смерти худрука екатеринбургского театра

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Следователи проводят проверку по факту смерти 36-летнего худрука одного из екатеринбургских театров Федора Пономарева.

Как сообщили "Интерфаксe" в пресс-службе регионального СК, тело мужчины было обнаружено в лесополосе на Полевской трассе Екатеринбурга днем 3 января.

"Данных о том, что смерть была криминальная, не усматривается. Сейчас проводится проверка, оснований для возбуждения уголовного дела нет. В рамках проверки выясняются все обстоятельства, будет установлена причина смерти", - сказал собеседник агентства.

Личность и возраст погибшего мужчины в ведомстве не уточнили.

Между тем о смерти худрука екатеринбургского театра универсальной действительности "Явь" Федора Пономарева сообщается на его официальной странице в соцсетях.

Известно, что поисковые отряды вели поиски пропавшего мужчины со 2 января. По неподтверждённой информации, он пропал в новогоднюю ночь.