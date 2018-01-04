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Путин снял ограничения на пассажирские авиаперевозки в Каир

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Указом президента РФ снимается рекомендация российским туроператорам воздерживаться от продажи туров в Египет

Путин снял ограничения на пассажирские авиаперевозки в Каир
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин своим указом разрешил регулярные воздушные перевозки между Россией и Каиром. Соответствующие изменения внесены в указ президента "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий".

В соответствии с новым указом главы государства от 2 января 2018 года, на Каир не распространяются введенный ранее временный запрет для российских авиакомпаний осуществлять воздушные перевозки граждан с территории РФ на территорию Египта.

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Также указом президента снимается рекомендация российским туроператорам воздерживаться от реализации гражданам турпродукта, предусматривающего воздушные перевозки в Каир.

Указ президента от 8 ноября 2015 года вводил ограничения на регулярные авиаперевозки с территории РФ на территорию всего Египта.

Владимир Путин в середине декабря 2017 года по итогам переговоров на высшем уровне в Египте заявил о готовности к открытию прямого авиасообщения между Москвой и Каиром. Глава Минтранса РФ Максим Соколов тогда же сообщил о возможности возобновления полетов российских авиакомпаний в Египет в начале февраля.

Минтранс РФ и министерство гражданской авиации Египта подписали протокол о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации. Проект документа правительство РФ подготовило еще в феврале 2017 года. Согласно нему, контролировать безопасность в аэропортах Египта, из которых выполняются рейсы в РФ, будут "специалисты российского юридического лица", уполномоченные Росавиацией. В марте Соколов заявлял, что РФ и Египет согласовали проект протокола, осталось лишь определить дату и место его подписания. Но в мае источник "Интерфакса" сообщал, что египетская сторона "более не демонстрирует готовности к поиску компромисса в части присутствия в местных аэропортах российских специалистов", что противоречит подготовленному ранее проекту.

Разработка протокола началась после закрытия авиасообщения между Россией и Египтом в ноябре 2015 года, которое было инициировано РФ в связи с крушением над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа". На борту лайнера, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ признала случившееся терактом.

Теги: Владимир Путин, Египет
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