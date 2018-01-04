Рогозин прокомментировал заявление Альфа-банка о прекращении сотрудничества с ОПК

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Вице-премьер Дмитрий Рогозин прокомментировал решение "Альфа-банка" прекратить обслуживать счета оборонных предприятий из-за санкций. http://www.interfax.ru/business/594402

"Просто обращаю внимание на то, что Альфа-банк действительно просил, но так и не получил разрешение работать со средствами гособоронзаказа", - написал в своем фейсбуке Рогозин.

Ранее радиостанция "Эхо Москвы" со ссылкой на первого зампреда совета директоров Альфа-банка Олега Сысуева сообщила , что банк уведомил предприятия ОПК о прекращении обслуживания из-за санкций.

В декабре 2017 года, совладелец и член совета директоров Альфа-банка Михаил Фридман в интервью журналу Forbes сообщил, что банк уже прекратил обслуживание оборонной отрасли. "Конечно, мы оттуда ушли. Но оборонные предприятия в основном финансировало государство. Проблем, связанных с санкциями, у нас в банке я не припомню", - говорил Фридман.

Как сообщалось ранее, российские власти рассматривают возможность создания специализированного банка для обслуживания оборонной отрасли. По данным источником "Интерфакса", такая структура может быть создана на базе "Глобэкса", принадлежащего Внешэкономбанку.