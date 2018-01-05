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Поезд въехал в автомобиль на переезде в Приморье

Есть обновление от 05:45

Один человек погиб, еще двое пострадали

Поезд въехал в автомобиль на переезде в Приморье
Архивное фото
Фото: МЧС/ТАСС

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Полиция в Приморском крае проводит проверку по факту аварии с участием поезда и легкового автомобиля, в результате которой один человек погиб, двое госпитализированы, сообщает краевое управление МВД России.

Авария произошла в четверг на железнодорожном переезде трассы Дальнереченск - Рощино - Восток.

"49-летний водитель автомобиля Toyota Mark 2, двигаясь из села Новопокровка в Дальнереченск, выехал на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале семафора и совершил столкновение с товарным поездом", - говорится в сообщении.

В результате аварии водитель Toyota скончался на месте происшествия. Его жена и дочь с различными травмами госпитализированы.

Теги: Россия, Приморье
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