Поезд в Приморье сбил двух девушек

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту смертельного инцидента в Приморье, где поезд сбил двух 15-летних девушек, одна из которых погибла, другая госпитализирована, сообщает в пятницу Дальневосточное управление на транспорте СКР.

"Дело возбуждено по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.

Трагедия произошла в четверг поздно вечером в районе станции Сахзавод Уссурийского городского округа.

"По имеющейся информации, управляющий тепловозом машинист не смог предотвратить наезд на двух девушек, 2002 года рождения, идущих по железнодорожным путям. В результате наезда одна из девушек смертельно травмирована, другая госпитализирована в лечебное учреждение с телесными повреждениями", - сказано в сообщении.