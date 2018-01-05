Керченская переправа возобновила работу

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Прерванная из-за тумана работа Керченской переправы возобновлена, сообщает ООО "Морская дирекция".

"Работа Керченской паромной переправы возобновлена и осуществляется по погодным условиям", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось о приостановке работы переправы из-за недостаточной видимости (тумана). Это уже второй такой случай в текущем году.

Керченская переправа (порт "Крым" - порт "Кавказ") - единственная автотранспортная артерия между Крымским полуостровом и остальной частью России. Она используется для перевозки пассажиров, машин и грузов.