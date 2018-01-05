Что произошло за день: пятница, 5 января

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Вице-премьер России Дмитрий Рогозин сообщил, что первые летные испытания нового стратегического ракетоносца Ту-160, известного как "Белый лебедь", пройдут в конце января.

- В Москве открылось пять точек сбора подписей в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина.

- В США начато новое расследование в отношении благотворительного фонда экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Как сообщают американские СМИ, выясняется, в частности, получали ли спонсоры фонда помощь от властей после внесения средств, когда Клинтон была госсекретарем США.

- В Тбилиси суд признал виновным Михаила Саакашвили в превышении полномочий на посту президента Грузии и присудил ему заочно три года лишения свободы. Сам Саакашвили назвал вынесенный в отношении него приговор незаконным и противоречащим международным и национальным нормам.

- На юге штата Нью-Йорк объявили чрезвычайное положение в связи с сильным снегопадом, ожидается ухудшение погоды. В Нью-Йорке также ввели чрезвычайное положение. По данным мэра города, возможно, что снега выпадет от 15 до 25 см и больше.

- Международный олимпийский комитет утвердил окончательный вариант формы сборной России по хоккею на зимнюю Олимпиаду-2018 в Южной Корее. После того, как было принято решение, что сборная РФ отправится в Пхенчхан под нейтральным флагом, на одежду хоккеистов была добавлена надпись "Olympic Athlet from Russia" ("Олимпийский спортсмен из России").