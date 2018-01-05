В больницах Петербурга осталось шестеро пострадавших в теракте в магазине

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Еще двое пострадавших в результате теракта в супермаркете "Перекресток" в Санкт-Петербурге выписаны из больницы, сообщила в "Твиттере" вице-губернатора Анна Митянина в пятницу.

"За прошедшую ночь из Мариинской больницы были выписаны двое пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток". По состоянию на 5 января общее количество пострадавших составляет 18, в стационарах остаются шестеро", - говорится в сообщении.

Вечером 27 декабря в супермаркете "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. В результате взрыва пострадали 18 человек.

По данным СК, мощность взрывного устройства составила 200 г в тротиловом эквиваленте.

По данному факту возбуждено дело по статье "теракт", обвинение предъявлено 35-летнему жителю Санкт-Петербурга Дмитрию Лукьяненко, он арестован до конца февраля.