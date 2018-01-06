Государственные испытания МиГ-35 стартуют в начале 2018 года

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Многоцелевой истребитель МиГ-35 вскоре выйдет на государственные испытания, сообщил "Интерфаксу" источник в авиационной отрасли.

"Заводские летные испытания МиГ-35 завершились в декабре 2017 года. Истребитель готовится выйти на государственные совместные испытания в начале 2018 года", - сказал собеседник агентства.

По его словам, госиспытания планируется завершить в 2019 году.

В ноябре 2017 года представитель российской самолетостроительной корпорации (РСК) "МиГ" (входит в ОАК) сообщил "Интерфаксу", что итоги первого этапа испытаний будут озвучены в начале 2018 года. "Заводские летные испытания идут в соответствии с графиком и завершатся в конце этого года, значит, результаты мы сможем озвучить в начале следующего", - заявил представитель компании.

МиГ-35 - самый совершенный в семействе истребителей "МиГ". Этот самолет относится к поколению 4++ и рассматривается как переходное звено к истребителю пятого поколения. Самолет способен одновременно захватывать 10 целей, он малозаметен и многофункционален. Он оснащен радиоэлектронным оборудованием, которое позволяет применять все средства авиационного поражения.

В состав средств МиГ-35 вводятся перспективные авиационные вооружения, которые ранее не предлагались на экспорт. В их числе - средства поражения большой дальности, позволяющие атаковать цели без входа в зоны ПВО (противовоздушной обороны). Самолет способен решать боевые задачи в спектрах "воздух-воздух", "воздух-земля", "воздух-корабль".

МиГ-35 оснащен современным комплексом обороны, он сводит до минимума внезапную атаку со стороны противника, позволяет распознавать как самолеты, так и летящие ракеты.

Ранее Виктор Бондарев, находясь в должности главкома ВКС, заявлял, что весь парк легких истребителей будет заменен на МиГ-35. По его словам, истребитель может быть оснащен лазерным оружием.