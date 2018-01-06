Двое заблудившихся в лесу на Урале школьника выжили на морозе

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - В Свердловской области спасатели спустя почти сутки обнаружили двух 11-летних школьников, которые заблудились в лесу недалеко от города Кушвы, дети найдены живыми, сообщил в субботу "Интерфаксу" официальный представитель регионального УМВД Валерий Горелых.

"Школьники пропали 4 января, а были найдены после полудня уже 5 января. Провести ночь в зимнем лесу и остаться в живых - это настоящее чудо", - сказал он.

Горелых также добавил, что ночью мороз в районе Кушвы был в пределах 15 градусов, днем - около 10. "По факту произошедшего полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - отметил собеседник агентства.

В свою очередь пресс-служба областного ГУ МЧС сообщает, что дети были найден в 30 км от Кушвы, недалеко от деревни Кедровка.

Школьники рассказали спасателям, что они заблудились, когда собака одного из них погналась за белкой. "Костер дети не разводили, так как у них не было с собой спичек. Собаки помогали подросткам согреться. Ночью один из мальчишек спал, а второй бодрствовал и периодически будил другого, чтобы тот не замерз", - сообщили в ведомстве.

В поисках пропавших детей участвовали более 200 человек - это сотрудники полиции, МЧС и волонтеры.

В аэропорту "Кольцово" в Екатеринбурге в готовности к вылету в зону поиска находился вертолет Ми-8 со спасателями, но за несколько минут до взлета поступила информация о том, что дети найдены, и борту МЧС был дан отбой.