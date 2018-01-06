Авиарейс авиакомпании "Икар" из Бангкока в Уфу задержали на семь часов

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Очередной рейс авиакомпании "Икар" (Красноярск, торговая марка Pegas Fly) из Таиланда в Уфу задерживается на 7 часов, следует из данных табло рейсов аэропорта "Уфа".

Прибытие авиаборта, следующего по маршруту Бангкок - Уфа (KAR-2432), запланированное на 7 января на 00:05 по местному времени, ожидается не ранее 07:00. Причины задержки не уточняются.

По метеоусловиям, в воскресенье в Уфе ожидается облачная погода без существенных осадков, температура воздуха составит -10 - 9 градусов мороза.

При этом, согласно расписанию, авиаперевозчику предстоит выполнить в воскресенье еще один рейс Уфа-Пхукет, время отправления - 02:35 по местному времени. "Планируется, что пассажиры самолета, следующего по маршруту из Уфы в Пхукет, вылетят вовремя, так как воздушное судно для их перевозки прибудет из Москвы", - заверили "Интерфакс" в пресс-службе уфимского аэропорта.

Накануне был задержан рейс "Икара", который должен был вылететь по маршруту Уфа-Бангкок 5 января в 22:50 по местному времени. На него зарегистрировались более 240 человек. Из-за позднего прибытия авиалайнера из Таиланда вылет был перенесен на следующий день в 4:55 по местному времени. Фактически борт покинул воздушную гавань Уфы в 6:06 по местному времени.