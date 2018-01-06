Полиция в Москве взяла объяснительные с участников конфликта между активистами движения SERB

Москва. 6 января. INTERFAX.RU -Столичная полиция проводит проверку после конфликта между активистами движения SERB и организаторами скандальной выставки фотографа Джока Стёрджеса в Москве.

"Участники конфликта, который произошёл в учреждении по адресу Болотная набережная, дом 3 написали объяснительные, по ним проводится проверка",- сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичной полиции.

В свою очередь осведомлённый источник пояснил, что речь идёт о конфликте между активистами движения SERB и организаторами выставки фотографа Джока Стёрджеса, которая проходит в Москве по указанному адресу.