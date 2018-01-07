Пумы в Новосибирском зоопарке стали родителями

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Живущие в Новосибирском зоопарке пумы Милана и Гудзон стали родителями, сообщает в воскресенье пресс-служба зоопарка.

Отмечается, что самка Милана, как все кошки, первые недели скрывала малышей, редко выходила из укрытия.

"Мы не стали их тревожить, и потому точно еще не знаем, сколько у Миланы детенышей. Пока мы видели одного. Он вышел из домика, огляделся и попробовал мясо. Очень симпатичный, голубоглазый и пятнистый. У нас не было маленьких пум уже пять лет. Мы соскучились по ним", - рассказала заведующая отделом хищных животных Роза Соловьева.

В Новосибирском зоопарке пумы круглый год живут на улице, у них хорошо утепленный домик. Самцу Гудзону 14 лет, самке Милане 10 лет.

Обычно в помете у пум от одного до шести детенышей. Сколько котят у Миланы в этот раз, биологи зоопарка узнают уже в ближайшее время.

В Новосибирском зоопарке пумы содержатся с 1967 года.