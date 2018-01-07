Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на Камчатке

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировал Камчатский филиал Геофизической службы РАН в воскресенье в Беринговом море примерно в 30 км от села Николькое на Камчатке.

По данным с сайта службы, глубина очага составляет 60 км. Сейсмособытие произошло примерно в 500 км от Петропавловска-Камчатского.

По данным Главного управления МЧС по Камчатскому краю, землетрясение произошло в акватории Берингова моря. "Эпицентр землетрясения находился в Беринговом море на расстоянии 30 километров юго-западнее села Никольского Алеутского муниципального района, до береговой линии - 30 километров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что землетрясение не ощущалось в муниципальных образованиях Камчатского края.

Как сообщалось, 3 января сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,6 в Елизовском районе Камчатки.