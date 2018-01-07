В Якутии в колонии произошел пожар на почти 500 кв. метрах

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Пожар в колонии строго режима № 7 в Якутии ликвидирован, огонь охватил около 500 квадратных метров, сообщила "Интерфаксу" представитель МЧС Якутии Наталья Наумова.

"Площадь пожара составила 480 квадратных метров. Пострадала кровля, второй этаж и частично первый этаж здания. Погибших и пострадавших нет", - сообщила собеседница агентства.

По ее словам, для тушения пожара привлекались 26 человек и четыре единицы техники государственной противопожарной службы Якутии.

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний Якутии "Интерфаксу" сообщили, что пострадавшие помещения пока непригодны для дальнейшего содержания заключенных. "Помещения сейчас не только повреждены огнем, но и залиты во время его тушения. Всех заключенных перевели в помещения других отрядов. Лимит помещений в колонии позволил разместить осужденных без нарушения их прав в плане жилой площади", - отметил собеседник агентства.

В воскресенье загорелось двухэтажное общежитие исправительной колонии строгого режима. Пожар произошел в помещении для хранения личных вещей осужденных. Из горящего здания в соседние отряды были эвакуированы 124 осужденных.

По предварительной версии, причиной возгорания явилось короткое замыкание в проводке электросети.