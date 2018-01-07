Что произошло за день: воскресенье, 7 января

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Российским военным удалось предотвратить удар с помощью дронов по российской военной базе "Хмеймим" в Сирии, сообщила ВВС. Один из аппаратов был сбит, после чего атака прекратилась. Информации о возможных пострадавших нет.

- Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon совершил разведывательный полет вблизи побережья Крыма. С начала года это уже, по меньшей мере, второй полет американского самолета-разведчика около полуострова. Первый был зафиксирован 1 января.

- Разведслужбы США ошибочно оценили и доложили президенту Дональду Трампу о возможностях КНДР по реализации ее ядерной программы, сообщила газета New York Times. Ему сказали, что есть время до 2020-2022 года, чтобы использовать возможности переговоров или же принять контрмеры в отношении Кореи, поскольку она до этого времени не сможет создать ракетно-ядерное оружие. Однако после пуска в 2017 году КНДР баллистической ракеты и объявления о способности нанести удар по США, а также после испытания водородного боеприпаса, советник Трампа по нацбезопасности Герберт Макмастер признал, что Корея идет к цели превращения страны в ядерную державу намного быстрее, чем оценивала разведка Штатов.

- В Восточно-Китайском море столкнулись иранский танкер и китайский сухогруз. После столкновения танкер загорелся, произошел разлив нефти. Погибли все члены его экипажа - 32 человека (30 иранцев и двое граждан Банладеш), на сухогрузе никто не пострадал (21 человек).

- Более 2,5 млн россиян приняли участие в рождественских службах, сообщили в полиции. Обошлось без нарушений общественного порядка. Рождество Христово по старому стилю празднуют не только в России, но и в других странах.