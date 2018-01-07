Спасатели добрались до сорвавшегося на Эльбрусе альпиниста

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Спасатели дошли до альпиниста, сорвавшегося у скал Пастухова, и начали его эвакуацию со склона Эльбруса, сообщил "Интерфаксу" оперативный дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России в воскресенье.

"Пострадавшего транспортируют на поляну Азау, погода благоприятная", - сказал оперативный дежурный.

Он также уточнил, что астраханец, по предварительным данным, получил тяжелую черепно-мозговую травму.

Как сообщалось со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по КБР, в 12:54 на Эльбрусе в районе скал Пастухова на высоте 4900 метров над уровнем моря сорвался альпинист из Астрахани.