Более 60 тыс. спасателей обеспечили пожарную безопасность на Рождество

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Рождественские богослужения на территории России прошли без происшествий, сообщили в воскресенье в МЧС РФ.

"В течение суток органами управления МЧС России осуществлялся контроль проведения более 7400 мероприятий, связанных с новогодними праздниками и Рождеством Христовым... Благодаря эффективным и профессиональным действиям спасателей МЧС России Рождественская ночь в стране прошла без происшествий", - сказали в МЧС.

В ведомстве сообщили, что спасатели дежурили в каждом храме, где проходили торжественные богослужения. "Непрерывно контролировалось состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов, наличие и исправность первичных средств пожаротушения, порядок хранения и использования горючих жидкостей, лампадного масла", - добавили в МЧС.

Всего к обеспечению пожарной безопасности от МЧС были привлечены более 61 тысячи человек и 12 тысяч единиц техники.

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила "Интерфаксу", что более 2,5 млн человек приняли участие в рождественских богослужениях на территории России, нарушений порядка не зафиксировано.