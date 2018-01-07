Спасатели спустили сорвавшегося на Эльбрусе альпиниста и передали врачам

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Завершена эвакуация пострадавшего со склона Эльбруса, по уточненной информации это альпинист из Краснодара, а не из Астрахани, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по КБР в воскресенье.

"В 15:55 спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России спустили пострадавшего на поляну Азау и передали врачам скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что, по уточненной информации, альпинист из Краснодара. "Предположительно он получил черепно-мозговую травму, находится в сознании", - уточняет пресс-служба.

Ранее сообщалось, что в 12:54 на Эльбрусе в районе скал Пастухова на высоте 4900 метров над уровнем моря сорвался альпинист из Астрахани. В спасательных работах участвовали шестеро спасателей.