Под Смоленском столкнулись 12 автомобилей

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Три человека пострадали в результате столкновения двенадцати автомобилей на трассе М-1 в Смоленской области, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе УМВД по области.

По словам собеседника агентства, авария произошла 7 января около 16:00 в Кардымовском районе области.

"По предварительным данным, причиной массового ДТП могли стать неблагоприятные погодные условия, - сказал он. - В настоящее время сотрудники ГИБДД регулируют движение транспорта на данном участке".