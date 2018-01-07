В Челябинской поселке восстановили подачу газа после аварии

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Специалисты завершили аварийно-восстановительные работы в поселке Межевой Челябинской области, где в воскресенье было прекращено газоснабжение у 1,3 тыс. потребителей, сообщается в сводке ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.

В 15:30 по Москве было восстановлено газоснабжение 1,15 тыс. абонентов. "Пуск газа оставшимся потребителям будет осуществляться по индивидуальным заявкам", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что газоснабжение было нарушено в ночь на воскресенье - сработал предохранительный запорный клапан на газорегуляторном пункте. Температура воздуха на тот момент составляла -22 градуса.