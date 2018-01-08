Металлический ангар горел на севере Москвы

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Пожар произошел в ночь на понедельник в одноэтажном металлическом здании на севере Москвы, сообщает столичное ГУ МЧС России.

Согласно сообщению, информация о пожаре по адресу Коровинское шоссе, дом 35 А поступила в 0:52.

"По прибытию было установлено, что произошло загорание в одноэтажном металлическом здании. Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно приступили к тушению пожара на площади 100 кв.м.

Принятыми мерами в 01:35 возгорание было локализовано, а в 01:43 ликвидировано", - сообщает ГУ МЧС.

Сведений о пострадавших не поступало. На месте работали 14 единиц техники (60 человек личного состава).