Главные новости
В РоссииЦИК РФ завершил прием документов от самовыдвиженцевВ миреФильм "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" получил "Золотой глобус" как лучшая драмаВ миреСМИ узнали об отражении российскими военными удара дронами по базе "Хмеймим"
В России

Отряд кораблей Тихоокеанского флота вернулся во Владивосток из дальнего похода

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и большого морского танкера "Борис Бутома" вернулся во Владивосток после выполнения задач дальнего похода, сообщает пресс-служба ТОФ.

"На торжественной церемонии встречи присутствовали представители командования ТОФ, военнослужащие Тихоокеанского флота, родные и близкие военных моряков, представители ветеранских и общественных организаций", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что отряд кораблей ТОФ под командованием заместителя командующего Приморской флотилии разнородных сил контр-адмирала Эдуарда Михайлова вышел в дальний поход 2 октября 2017 года. Основной целью похода стало демонстрация Андреевского флага в Азиатско-тихоокеанском регионе (АТР) и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР.

За время похода корабли ТОФ зашли в порты восьми государств: Филиппин, Брунея, Камбоджи, Таиланда, Индонезии, Мьянмы, Сингапура, Китая, провели ряд учений и приняли участие в военно-морском параде, посвященном 50-летию Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), подчеркивают в пресс-службе.

Теги: Россия, Владивосток
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
ЦИК РФ завершил прием документов от самовыдвиженцевЦИК РФ завершил прием документов от самовыдвиженцев
Документы от кандидатов, выдвинутых политическими партиями, будут приниматься до полуночи 12 января.Подробнее
Более 2,5 млн человек встретили Рождество по всей РоссииБолее 2,5 млн человек встретили Рождество по всей России
Как рассказали в полиции, празднование прошло без нарушений порядкаПодробнее
Верховный суд подтвердил отказ Навальному в участии в выборахВерховный суд подтвердил отказ Навальному в участии в выборах
Судебное заседание прошло без участия оппозиционераПодробнее
Рогозин сообщил о первых летных испытаниях нового Ту-160 в конце январяРогозин сообщил о первых летных испытаниях нового Ту-160 в конце января
По его словам, поднять в небо стратегический ракетоносец "Белый лебедь" раньше срока пообещали на авиазаводеПодробнее
Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина начался в РоссииСбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина начался в России
Он продлится до 30 январяПодробнее
Поезд въехал в автомобиль на переезде в ПриморьеПоезд въехал в автомобиль на переезде в Приморье
Один человек погиб, еще двое пострадалиПодробнее
Среди погибших в пожаре под Новосибирском оказались граждане КиргизииСреди погибших в пожаре под Новосибирском оказались граждане Киргизии
В пресс-службе регионального правительства отметили, что граждан России среди жертв возгорания нетПодробнее
Путин снял ограничения на пассажирские авиаперевозки в КаирПутин снял ограничения на пассажирские авиаперевозки в Каир
Указом президента РФ снимается рекомендация российским туроператорам воздерживаться от продажи туров в ЕгипетПодробнее
Деcять граждан Китая погибли в пожаре в обувном цеху под НовосибирскомДеcять граждан Китая погибли в пожаре в обувном цеху под Новосибирском
В качестве основной версией произошедшего рассматривается короткое замыкание и неисправность системы электропитанияПодробнее
В ХМАО при столкновении двух легковушек погибли десять человекВ ХМАО при столкновении двух легковушек погибли десять человек
Как сообщили в ГИБДД региона, среди них четверо детейПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Встреча православного Рождества10 фото
07 января
Встреча православного Рождества
Сильные снегопады в США7 фото
05 января
Сильные снегопады в США
Цитаты года12 фото
28 декабря 2017 года
Цитаты года
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииЦИК РФ завершил прием документов от самовыдвиженцевВ миреФильм "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" получил "Золотой глобус" как лучшая драмаВ миреСМИ узнали об отражении российскими военными удара дронами по базе "Хмеймим"В миреРазведка США недооценила темпы развития ядерной программы КНДРВ РоссииБолее 2,5 млн человек встретили Рождество по всей РоссииВ миреТрамп снова назвал заявления о его сговоре с Россией ложью

В Минэкономразвития опровергли обсуждение выхода России из ВТО

В ведомстве напомнили Евросоюзу, что по правилам ВТО он не может требовать выплаты штрафа или компенсации якобы понесенных потерь Подробнее

Коррекция орбиты МКС будет проведена на 17 января

Штормовое предупреждение в Москве будет действовать до полуночи

Производитель антивирусных программ предупредил организаторов ОИ-2018 об атаках

Производитель антивирусных программ предупредил организаторов ОИ-2018 об атакахПо данным McAfee, письма на корейском языке приходили с сингапурских IP Подробнее

Советник Трампа заявил о "признаках вмешательства" России в выборы в Мексике

В Москве будет исполнена "Рождественская оратория" митрополита Илариона

На полигоне "Кучино" вновь фиксировалось превышение концентрации сероводорода

Минэкономразвития РФ назвало безосновательными претензии ЕС за недопуск свинины

Минэкономразвития РФ назвало безосновательными претензии ЕС за недопуск свининыРоссия в ответ намерена созвать панель арбитров в ВТО на предмет анализа выполнения этого решения, которое, подчеркивают в ведомстве, Москва уже выполнила Подробнее

Более 500 учений различного уровня запланировали ВКС России в этом году

Экипаж Николаева из "КАМАЗ-Мастер" выиграл второй этап "Дакара"

Он возглавил генеральную классификацию в зачете грузовиков Подробнее

Отряд кораблей Тихоокеанского флота вернулся во Владивосток из дальнего похода

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru