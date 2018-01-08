В РФ создали оперативный штаб для контроля работы ОПК в условиях новых санкций

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Военно-промышленная комиссия РФ создает специальный штаб для контроля работы оборонно-промышленного комплекса страны в условиях новых санкций США, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

"В коллегии ВПК сформирован оперативный штаб для обеспечения устойчивого развития ОПК и стабильного исполнения ГОЗ (гособоронзаказа) в условиях прогнозируемого усиления незаконных санкций США против оборонных предприятий России. Штаб возглавит зампред коллегии ВПК Олег Иванович Бочкарев",- написал Рогозин в своем твиттере.

В Коллегии #ВПК сформирован оперативный штаб для обеспечения устойчивого развития #ОПК и стабильного исполнения #ГОЗ в условиях прогнозируемого усиления незаконных санкций США против оборонных предприятий России. Штаб возглавит зампред Коллегии #ВПК Олег Иванович Бочкарев pic.twitter.com/KxZC0PaRDl — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 8 января 2018 г.

Осенью прошлого года госдепартамент США опубликовал список 30 российских компаний и ведомств, сотрудничество с которыми, в том числе, по линии ВТС, может грозить санкциями юридическим и физическим лицам. В перечень вошли "Ростех" и ряд его холдингов, ОАК, ОСК, "Алмаз-Антей" и другие. В списке также фигурируют ФСБ, СВР и ГРУ.

К концу января 2018 года администрация США получит возможность применять экстерриториальные санкции в отношении юридических и физических лиц, которые сотрудничают с российскими предприятиями из санкционного списка.