По факту пожара в жилом доме в Тюмени возбудили дело о поджоге

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара, произошедшего в квартире многоэтажного дома в Тюмени вечером в понедельник, сообщила в понедельник пресс-служба регионального следственного управления СКР.

"По версии следствия, в вечернее время 08 января 2017 года неустановленное лицо совершило поджог одной из квартир", - говорится в сообщении.

В результате пожара повреждено и уничтожено имущество жильцов дома. Кроме того, в ходе тушения пожара было обнаружено тело мужчины, личность которого устанавливается.

Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога".

Пожар произошел в квартире девятиэтажного дома вечером в понедельник в Тюмени. К моменту прибытия первых подразделений горел утеплитель на торце здания с первого по седьмой этаж. Один человек погиб, еще один пострадал.