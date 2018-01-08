В автоаварии на трассе "Дон" в Тульской области двое погибли

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Сотрудники Госавтоинспекции в Тульской области выясняют обстоятельства произошедшего в понедельник вечером ДТП на автодороге "Дон", сообщил "Интерфаксу" представитель пресс-службы регионального УМВД Сергей Сергейчев.

Он отметил, что по предварительным данным, на 325 км автодороги около 21-45 в попутном северном направлении столкнулись две иномарки, зарегистрированные в Воронежской области, и автомобиль ВАЗ, зарегистрированный в Тульской области.

Предположительно, водитель ВАЗа не справился с управлением и столкнулся со стоявшими на обочине иномарками. В результате автоаварии погибли два человека, находившиеся в ВАЗе, а также пострадали водители иномарок.

Сергейчев добавил, что сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия, устанавливают все детали случившегося, а также личности погибших и пострадавших.