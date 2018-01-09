Обанкротившаяся компания в Хабаровском крае не вернула долги по зарплате за 2014 год

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту невыплаты более 7 млн рублей заработной платы OOO "Инвестиционно-строительная компания" (ИСК, Комсомольск-на-Амуре), которое находится в стадии банкротства.

Как сообщила краевая прокуратура, зарплату с сентября 2014 года по настоящее время не получили 184 работника предприятия. При этом, как показала прокурорская проверка, в период образования долга по зарплате у компании были в наличие денежные средства.

"Выявлены обстоятельства (...), указывающие на наличие корыстной или иной личной заинтересованности работодателя в невыплате заработной платы. При анализе сделок ООО "ИСК" установлено, что неплатежеспособность данного юридического лица явилась следствием заключенных и исполненных директором данной организации сделок", - говорится в сообщении.

Совершенные предприятием сделки, по оценке прокуратуры, не соответствовали рыночным условиям и являлись "способом вывода денежных средств из оборота организации". Ущерб, причиненный компании, составил более 191 млн рублей.

По материалам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации).