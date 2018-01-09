В Сергиевом Посаде семья погибла из-за пожара в квартире соседей

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Семья из четырех человек, в том числе двое детей, погибла, отравившись угарным газом от пожара в квартире соседей в подмосковном Сергиевом Посаде, сообщила представитель областного главка Следственного комитета Евгения Кирюшина.

"Сегодня в правоохранительные органы Сергиев-Посадского района поступила информация о том, что после тушения пожара в одном из домов по улице Бероунская обнаружены тела четырех человек - 35-летнего мужчины, 28-летней женщины и их малолетних детей 2012 и 2014 года рождения ", - сказала Кирюшина во вторник "Интерфаксу".

По данным следствия, возгорание произошло на четвертом этаже многоквартирного дома, в результате четыре человека, проживающих на пятом этаже, отравились продуктами горения.

"По данному факту организовано проведение доследственной проверки. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки", - сказала Кирюшина.

Тем временем, как сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах при пожаре также пострадали пять человек, которые во время эвакуации подъезда надышались угарным газом и были госпитализированы.

В региональном главке МЧС "Интерфаксу" подтвердили факт пожара, уточнив, что справиться с ним удалось менее чем за час. "В результате пожара есть пострадавшие", - сказали в главке.