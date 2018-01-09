"Коммерсантъ" узнал о причастности боевиков "Ахрар аш-Шам" к атаке на "Хмеймим"

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Атаку беспилотников на российскую авиабазу "Хмеймим" в Сирии осуществили боевики запрещенной в РФ группировки "Ахрар аш-Шам", сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на военные источники.

Накануне в Минобороны РФ подтвердили, что в ночь с 5 на 6 январе террористы пытались атаковать российские базы "Хмеймим" и "Тартус" с помощью 13 ударных беспилотников. Попытка нападения была успешно отражена, несколько дронов были уничтожены, несколько - перехвачены, ведется техническая экспертиза, их данные уже расшифрованы.

По данным "Коммерсанта", боевики уже пытались применять беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для уничтожения саперных подразделений сирийской армии в Хомсе, однако тогда беспилотники были сбиты. О причастности "Ахрар аш-Шам" частично свидетельствует и расшифровка данных перехваченных БПЛА.

В Минобороны, комментируя успешно отраженную атаку, сообщили, что боевики, попытавшиеся атаковать базы России в Сирии, получили технологию создания ударных беспилотников из-за рубежа.

"Инженерные решения, использованные террористами при атаке на российские объекты в Сирии, могли быть получены только от одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации и дистанционным управлением, сбросом профессионально собранных самодельных взрывных устройств в назначенных координатах", - сказали в российском военном ведомстве.

Как подчеркнули в Минобороны РФ, характер атаки говорит о том, что у боевиков в Сирии появились беспилотники, при помощи которых они могут устраивать теракты в любой стране мира.