Задержан подозреваемый в поджоге квартиры в тюменской девятиэтажке

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в поджоге квартиры в многоэтажном доме в Тюмени, в результате которого погиб человек.

"Мужчину накануне вечером задержали сотрудники патрульно-постовой службы", - сообщили 9 января "Интерфаксу" в пресс-службе областного УМВД.

Для предотвращения фактов мародерства организована охрана пострадавшего от пожара дома.

Вечером 8 января произошел пожар в квартире девятиэтажного дома в Тюмени. К моменту прибытия пожарных горел утеплитель на торце здания с первого по седьмой этаж. Общая площадь пожара составила около 1,5 тыс. кв. метров.

Из дома было эвакуировано 160 человек, спасено 24 человека. Один человек погиб, еще один пострадал.

В результате пожара повреждено и уничтожено имущество жильцов дома. 15 человек размещены в гостинице, остальные жильцы дома временно находятся у родственников.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога".