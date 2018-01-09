В Чечне задержан глава представительства правозащитного центра "Мемориал"

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали руководителя чеченского представительства правозащитного центра (ПЦ) "Мемориал" Оюба Титиева, сообщает пресс-служба организации.

"9 января сотрудники грозненского представительства ПЦ "Мемориал" с утра вышли на работу, однако их руководитель Оюб Титиев отсутствовал. В 9 часов утра Титиев должен был встретиться со своим знакомым в селе Майртуп Курчалоевского района и отправиться в Грозный. Знакомый прождал его около часа, после чего стал звонить Титиеву, но тот не брал трубку. Вскоре он отправился на поиски", - рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе.

Между Курчалоем и Майртупом знакомый обнаружил автомобиль Титиева, который осматривали несколько человек в форме ДПС.

"Сам Оюб стоял рядом. Знакомый вышел из своей машины и направился к Оюбу, но тот подал знак, чтобы он проехал, не останавливаясь", - отметили в правозащитном центре.

Знакомому удалось выяснить, что Титиев в сопровождении автомобиля ДПС отправился в Курчалой. Он обнаружил его машину возле здания местного РОВД, однако попасть внутрь ему не удалось. Также не допустили в помещение адвоката, сообщили в ПЦ.

"Руководитель программы "Горячие точки" ПЦ "Мемориал" Олег Орлов сообщил о произошедшем главе СПЧ Михаилу Федотову, и тот позвонил в МВД по ЧР. Ему ответили, что слышат об этом впервые, но будут выяснять. Федотов позвонил Хеде Саратовой, члену Совета по правам человека ЧР, и той в Курчалоевском РОВД подтвердили, что Оюб Титиев находится у них", - сказали в организации.

Орлов также связался с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, сотрудники ее аппарата сообщили, что намерены выяснить обстоятельства произошедшего, отметили в пресс-службе.

"Правозащитный центр "Мемориал" выражает озабоченность и требует от властей ЧР предоставить полную информацию о судьбе Оюба Титиева", - подчеркнули в правозащитном центре.