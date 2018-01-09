Минздрав РФ предложил создать антикоррупционный телефон доверия

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Минздрав России намерен организовать телефон доверия для борьбы с коррупцией в рядах министерства.

Соответствующий проект приказа министерства опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов для общественного обсуждения, которое должно завершиться 23 января.

Согласно предложенному порядку работы телефона доверия, он является каналом связи с гражданами и организациями, устанавливается в отделе профилактики коррупционных и иных правонарушений департамента управления делами и кадров Минздрава, функционирует в автоматическом режиме и оснащен системой записи поступающих обращений.

Анонимные сообщения от пожелавших сообщить о фактах коррупции и иных нарушений коррупционного законодательства, совершенных гражданскими служащими министерства или руководителями подведомственных Минздраву организаций, рассматриваться не будут.

Конфиденциальность обращений гарантируется, а за заведомо ложный донос о совершении преступления в соответствии с законодательством предусмотрена уголовная ответственность. Об этом будут предупреждать каждого позвонившего.

"Обращения, поступающие на телефон доверия, не относящиеся к компетенции отдела профилактики коррупционных и иных правонарушений департамента управления делами и кадров министерства, анонимные обращения, а также обращения, не содержащие почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ, регистрируются в журнале регистраций, но не рассматриваются", - говорится в предложенном порядке работы линии.

Аудиозаписи, поступившие на телефон доверия, должны будут храниться один год, после чего подлежат уничтожению.