Что произошло за день: вторник, 9 января

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Минобороны РФ заявили, что при попытке атаки дронами российских объектов в Сирии в небе над Средиземным морем дежурил разведывательный самолёт США. Экс-главком ВКС РФ Виктор Бондарев прямо заявил, что поставщиком беспилотников, атаковавших российские военные базы в Сирии, могли быть только США. Между тем "Коммерсант" со ссылкой на источник сообщил, что атаку беспилотников осуществили боевики запрещенной в РФ группировки "Ахрар аш-Шам".

- Южная Корея и КНДР договорились о необходимости организовать переговоры по военной линии. Пхеньян рассматривает возможность направить на ОИ в Пхенчхане делегацию в составе которой будут спортсмены, журналисты, высокопоставленные чиновники и организованные группы болельщиков. Кроме того, Южная Корея и КНДР договорились восстановить военную линию экстренной связи.

- В МВД РФ сообщили о планируемом сокращении 10 тысяч неукомплектованных и иных должностей в ГАИ.

- Объявлены номинанты на премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Картина Андрея Звягинцева "Нелюбовь" представлена в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

- На головном участке трассы М-11 повысили тарифы на проезд. Для легкового транспорта подорожают, в частности, направления Москва - "Шереметьево", Москва - Зеленоград, Москва - ММК (А107) и Зеленоград - Солнечногорск

- Международный центр изучения спорта признал бразильского нападающего Неймара самым дорогим футболистом в мире - его трансферная стоимость оценили в 213 млн евро.

- В Чечне задержали руководителя регионального представительства "Мемориала". Его подозревают в перевозке марихуаны.