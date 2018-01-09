Более 4 тыс. человек остались без света на юге Сахалина из-за сильной метели

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Около 4,3 тыс. человек на юге Сахалина остались без света из-за циклона и сильной метели, сообщается во вторник на сайте Минэнерго РФ.

"Из-за неблагоприятных погодных условий (метель, ветер с порывами до 25 м/с) происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ ПАО "Сахалинэнерго". Без электроснабжения осталось около 4,3 тыс. человек в Южно-Сахалинске, в 5 населенных пунктах пригорода Южно-Сахалинска, Анивского и Холмского районов", - говорится в сообщении.

Мощность отключенных потребителей около - 4,6 МВт.

Аварийно-восстановительные работы осуществляют пять бригад в составе 10 человек и пять единиц техники. Метель до сих пор продолжается.

Как сообщалось, юг Сахалина во вторник днем оказался под влиянием очередного циклона, который принес сильные метели. Закрыто несколько участков автодорог на юге острова и на западном побережье, с вечера понедельника из-за шторма в море не работает паромная переправа между Сахалином и материковой частью РФ, в среду отменены занятия в школах Южно-Сахалинска.