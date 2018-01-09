Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Аэропорт Южно-Сахалинска закрыт из-за метели, сообщили агентству "Интерфакс" во вторник вечером в справочной аэропорта.

"Аэропорт закрыт на прилет и вылет всех типов судов по метеоусловиям. Информация об отправлении рейсов будет объявлена в среду в 11:30 по местному времени (03:30 мск)", - сказал собеседник агентства. Согласно онлайн-табло аэропорта, в настоящее время задержаны на прилет и вылет около 20 рейсов, в том числе 10 рейсов на вылет - в Москву, Владивосток, Хабаровск, Новосибирск, Сеул и на Курилы.

Как сообщалось, юг Сахалина во вторник днем оказался под влиянием очередного циклона, который принес сильные метели. Закрыто несколько участков автодорог на юге острова и на западном побережье, с вечера понедельника из-за шторма в море не работает паромная переправа между Сахалином и материковой частью РФ, в среду отменены занятия в школах Южно-Сахалинска.