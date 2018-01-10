Три пассажира стали жертвами ДТП с микроавтобусом в Курской области

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Микроавтобус попал в ДТП в Медвенском районе Курской области, погибли три человека. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления МВД по региону.

Сообщение о том, что в кювете в районе хутора Черниченские дворы лежит микроавтобус "Мерседес Вита" поступило в полицию в 7:15 часов утра в среду. Предположительно, в автомобиле находилось девять человек с водителем.

"В настоящее время установлено трое погибших, на месте происшествия продолжают работу полицейские", - сказал собеседник агентства.