Попавшие в снежный плен автомобилисты благополучно прибыли в Южно-Сахалинск

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Колонна из нескольких десятков автомобилей, освобожденных минувшей ночью из снежного плена на юге Сахалина, днем в среду прибыла в Южно-Сахалинск, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

"В пути их сопровождала снегоочистительная техника и спасатели. Медицинская помощь водителям и пассажирам не потребовалась", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, энергетики продолжают работы по восстановлению электроснабжения в некоторых районах Южно-Сахалинска и в селе Озёрском Корсаковского района. В восстановительных работах задействованы 10 бригад энергетиков (23 человека и 15 единиц техники).

Ведется расчистка автодорог региона и Южно-Сахалинска от снега. На юге Сахалина во второй половине дня среды открыты все участки автотрасс для проезда, возобновлено автобусное сообщение между городами юга острова.

Аэропорт Южно-Сахалинска закрыт с утра среды, по предварительным данным, до 19:00 местного времени (11:00 мск). Задержаны более 20 рейсов на прилет и вылет, еще 10 рейсов отменены, в том числе в Саппоро (Япония).

Паромная переправа между Сахалином и материковой частью РФ остается закрытой с вечера понедельника из-за шторма в Татарском проливе.

Как сообщалось, во вторник днем юг Сахалина оказался под влиянием мощного циклона, который принес сильные метели. Во второй половине дня среды метели начали стихать.

В Южно-Сахалинске, где за прошедшие сутки выпала полумесячная норма осадков, из-за снежных заносов был введен режим ЧС, отменены занятия в школах. До работы утром в среду многие горожане вынуждены были добираться пешком, так как автобусы на маршруты выходили по мере очистки дорог областного центра и территории автопарка. Все дворы в городе завалены снегом вместе с припаркованными там автомобилями, выехать из них пока невозможно, так как вся спецтехника задействована на расчистке улиц и междворовых проездов.