Приговор заочно осужденному за преднамеренное банкротство Браудеру вступил в силу

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Приговор Тверского суда Москвы в отношении осуждённых за преднамеренное банкротство основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера и его партнера Ивана Черкасова, вступил в силу, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Апелляционных жалоб подсудимых или их адвокатов в суд не поступило, и сегодня приговор вступил в законную силу", - сказали в суде.

29 декабря Тверской суд Москвы заочно приговорил подданного Великобритании, руководителя московского Hermitage Capital Management Limited Уильяма Браудера и россиянина, сотрудника этого же представительства Ивана Черкасова к 9 и 8 годам колонии соответственно со штрафом в 200 тыс. рублей каждому.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск трех отделений управления ФНС по Москве, взыскав солидарно с Браудера и Черкасова 4,2 млрд рублей, а также запретил им заниматься предпринимательской деятельностью на территории РФ в течение трёх лет после отбытия наказания.

Виновен в банкротстве

Браудер признан виновным по статьям УК "Организация преднамеренного банкротства" и "Организация неисполнения обязанностей налогового агента".

По данным пресс-службы Генпрокуратуры, установлено, что в период с 1995 по 2007 годы Браудер совместно с Черкасовым и иными неустановленными лицами уклонялись от уплаты налогов в особо крупном размере, а также не исполняли обязанности налогового агента в особо крупном размере, используя российские юрлица и перечисляя с их помощью денежных средств кипрским учредителям под видом дивидендов, незаконно применяя льготные налоговые ставки.

Тем самым они причинили ущерб бюджету РФ на общую сумму около 3,4 млрд рублей.

В этот же период Браудер организовал и вместе с Черкасовым, конкурсным управляющим ООО "Дальняя Степь" Александром Долженко и иными неустановленными лицами путем вывода основной части ликвидных активов общества преднамеренно обанкротил ООО "Дальняя Степь", причинив бюджету государства ущерб на сумму свыше 1,2 млрд рублей.

Это второй приговор в отношении Браудера. 11 июля 2013 года Тверской суд Москвы заочно приговорил его к девяти годам заключения по делу о неуплате налогов на сумму более 522 млн рублей путем фальсификации налоговых деклараций и незаконного использования льгот, предназначенных для инвалидов.

Как отметили в надзорном ведомстве, Генпрокуратура продолжит добиваться выдачи Браудера России.