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Бешеная лиса искусала трех женщин и собаку в Калужской области

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Бешеную лису убили на улице села Паликского Кирпичного завода в Думиничском районе Калужской области, после того как она напала на людей и собаку. Об этом сообщили "Интерфаксу" в региональном управлении Роспотребнадзора в среду.

"Женщина увидела, как лиса на соседнем подворье или на улице - показания свидетелей разнятся - сцепилась с собакой, и попыталась их разнять. Дикое животное укусило ее за руку, за предплечье и убежало", - сказал собеседник агентства.

Затем выскочившая на улицу лиса укусила другую женщину за бедро, еще одну жительницу животное тяпнуло за колено.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в комитете по ветеринарии при правительстве региона, после этого на улицу выскочил мужчина с дробовиком и застрелил лису. При исследовании выяснилось, что животное было больно бешенством. Покусанную лисой собаку пришлось усыпить.

По данным Роспотребнадзора, все женщины вовремя обратились в центральную районную больницу и проходят лечение.

Теги: Калужская область
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