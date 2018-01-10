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В суде опровергли вступление приговора Браудеру в силу

Приговор был все-таки обжалован адвокатом Браудера, уточнили в Тверском суде Москвы

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Защита все-таки обжаловала приговор в отношении осужденных за преднамеренное банкротство основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера и его партнера Ивана Черкасова. Об этом сообщила в среду "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

"Информация о вступлении приговора в законную силу является технической ошибкой, которая в ближайшее время будет устранена. Приговор в силу не вступил, так как в суд поступила апелляционная жалоба от адвоката, представляющего интересы Браудера ", - сказала пресс-секретарь.

Она уточнила, что дата рассмотрения жалобы в Мосгорсуде пока не назначена.

Ранее сообщалось, что приговор Тверского суда Москвы в отношении осужденных за преднамеренное банкротство основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера и его партнера Ивана Черкасова, вступил в силу.

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Приговор суда

29 декабря Тверской суд Москвы заочно приговорил подданного Великобритании, руководителя московского Hermitage Capital Management Limited Браудера и россиянина, сотрудника этого же представительства Ивана Черкасова к девяти и восьми годам колонии со штрафом в 200 тысяч рублей каждому.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск трех отделений управления ФНС по Москве, взыскав солидарно с Браудера и Черкасова 4,2 млрд рублей, а также запретил им заниматься предпринимательской деятельностью на территории РФ в течении трёх лет после отбытия наказания.

Банкротства и уклонение от налогов

Браудер признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 33 УК РФ, статьей 196 УК РФ (организация преднамеренного банкротства) и частью 3 статьи 33 УК РФ, частью 2 статьи 199.1 УК РФ (организация неисполнения обязанностей налогового агента). Черкасов - в преднамеренном банкротстве и неисполнении обязанностей налогового агента (статья 196 УК РФ и статья 199.1 УК РФ).

По данным пресс-службы Генпрокуратуры, установлено, что в период с 1995 по 2007 годы Браудер совместно с Черкасовым и иными неустановленными лицами совершили уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, с использованием ряда юридических лиц (обществ - "Махаон", "Парфенион", "Камея", "Рилэнд" и "Пифагор Инвестментс"), а также неисполнение обязанностей налогового агента в особо крупном размере при использовании этих же российских обществ и перечислении ими денежных средств кипрским учредителям под видом дивидендов, незаконно применяя льготные налоговые ставки в размере 5% и 10% вместо положенной в 15%.

Тем самым они причинили ущерб бюджету РФ на общую сумму около 3,4 млрд рублей. Потерпевшими по делу являются три отделения управления ФНС по Москве, которыми в рамках уголовного дела заявлен к подсудимым гражданский иск на сумму причиненного ущерба.

"Дальняя Степь"

В этот же период Браудер организовал и совместно с Черкасовым, конкурсным управляющим ООО "Дальняя Степь" Александром Долженко и иными неустановленными лицами совершил путем вывода основной части ликвидных активов общества преднамеренное банкротство ООО "Дальняя Степь", причинив бюджету государства ущерб на сумму свыше 1,2 млрд рублей.

По мнению прокуроров, сделки были осуществлены при помощи банка HSBC в 2004-2005 годах, когда компанией "Дальняя степь" были выплачены дивиденды кипрской компании, а также перечислены деньги в Объединенный банк малого бизнеса и Дальневосточный региональный банк в Благовещенске, у которых позже были отобраны лицензии. Эти действия, считает обвинение, и позволили Браудеру вывести активы из компании перед ее банкротством, что причинило значительный ущерб государству.

Приговор Тверского суда от 29 декабря 2017 г. - это второй приговор в отношении Браудера. 11 июля 2013 года Тверской суд Москвы заочно приговорил Браудера к девяти годам заключения по делу о неуплате налогов на сумму более 522 млн рублей путем фальсификации налоговых деклараций и незаконного использования льгот, предназначенных для инвалидов.

Как отметили в надзорном ведомстве, Генпрокуратура продолжит добиваться выдачи Браудера России.

Теги: Уильям Браудер, Hermitage Capital
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