В Госдуме нашли виновного в исчезновении карточек для голосования фракции ЛДПР

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В Госдуме нашли "виновника" утреннего скандала на пленарном заседании Госдумы, который оставил без электронных карточек для голосования депутатов фракции ЛДПР.

"Карточки депутатов ЛДПР нашлись (...). В конце года работник аппарата их забрал себе. Возможно, на память. Не понимая, что они именные и выдаются без дубликатов. На весь срок полномочий", - сообщил в своем телеграм-канале первый замруководителя фракции "Единая Россия" Николай Панков.

По его словам, теперь для депутатов фракции ЛДПР делают дубликаты с тем, чтобы они могли участвовать в голосовании.

Ранее лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский на утреннем заседании палаты заявил, что работа фракции сегодня "заблокирована", и призвал расшифровать записи камер видеонаблюдения.

В свою очередь спикер Вячеслав Володин сообщил, что сотрудники ФСО при помощи этих записей устанавливают причину исчезновения карточек для голосования - просматривают информацию с камер. Он также подтвердил, что виновником исчезновения карточек является "не депутат".