Задержан организатор нападения на фельдъегерей в Подмосковье

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы задержали находившегося в розыске предполагаемого организатора нападения на сотрудников фельдъегерской службы, в ходе которого осенью 2016 года было похищено четыре табельных пистолета. Об этом сообщила представитель областного главка Следственного комитета Евгения Кирюшина.

По ее словам, следователю СК совместно с сотрудниками МВД и ФСБ удалось не только установить местонахождение организатора, но и его причастность к совершенному преступлению.

Она не назвала имени обвиняемого, отметив, что он задержан и в ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом о его аресте.

Кирюшина напомнила, что предполагаемый организатор нападения ранее скрылся и был объявлен в розыск, а в сентябре 2017 года ему было заочно предъявлено обвинение в групповом разбое (часть 4 статьи 162 УК РФ), хищении оружия (часть 4 статьи 226 УК РФ), неправомерном завладении автомобилем (часть 4 статьи 166 УК РФ) и незаконном приобретении оружия (часть 2 статьи 222 УК РФ).

По данным следствия, днем 9 сентября 2016 года на трассе, ведущей из аэропорта "Домодедово" в Москву, шестеро неизвестных напали на автомобиль фельдъегерской службы, в котором находились четверо фельдъегерей и один водитель.

"Нападавшие отогнали автомобиль на территорию поселка Чурилково городского округа Домодедово, где распылив баллончик с газом в лицо сотрудникам, похитили у пострадавших четыре табельных пистолета, спецпочту и личные вещи", - сказала Кирюшина.

По ее словам, той же осенью удалось установить и задержать троих нападавших, которым было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Похищенное оружие было найдено жителями Люберецкого района в день нападения и возвращено в правоохранительные органы.