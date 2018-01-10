Что произошло за день: среда, 10 января

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Москве на 82-м году жизни умер актер Михаил Державин. Он будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

- Совокупный объем Резервного фонда на 1 января 2018 года был обнулен, таким образом фонд прекратит свое существование с 1 февраля.

- Хакеры выяснили, что глава независимой комиссии ВАДА Ричард Макларен получил указание добиться отстранения РФ от Олимпиад, а также что он связан с ФБР.

- Пресс-служба Черноморского флота подтвердила, что БДК "Ямал" вернулся из похода в Средиземное море с повреждениями. В Эгейском море в него он столкнулся с сухогрузом под флагом Сьерра-Леоне по вине гражданского судна. Повреждения несерьезные, ремонт не займет много времени.

- Стали известны сопредседатели избирательного штаба Владимира Путина: руководитель центра одаренных детей "Сириус" Елена Шмелева, гендиректор КАМАЗА Сергей Когогин и гендиректор Национального медицинского исследовательского центра им. Рогачева Александр Румянцев.

- Арбитражный суд Москвы отказал ООО "Сименс технологии газовых турбин" в иске к двум структурам "Ростеха" - ООО "ВО "Технопромэкспорт" и ОАО "Технопромэкспорт" - о "крымских турбинах".

- "Роснефть" решила не участвовать в объявленном аукционе по продаже газовых активов "АЛРОСА". ФАС не исключает, что может изменить условия проведения аукциона на газовые активы, и обещает 15 января рассмотреть жалобу нефтяной компании на эти условия.

- Владимир Путин объявил, что состояние российской экономики позволяет повысить МРОТ до уровня прожиточного минимума на полгода раньше запланированного - с 1 мая текущего года.

- Глава парламента Молдавии Андриан Канду, который по решению конституционного суда страны исполняет обязанности президента, подписал закон о борьбе с так называемой "российской пропагандой", предусматривающий запрет на трансляцию в стране российских телеканалов.

- В ФСБ подтвердили, что жена футболиста Андрея Аршавина, которую сняли с рейса "Аэрофлота" за отказ подчиниться требованиям экипажа, не имеет никакого отношения к спецслужбе.