Москва оставила за собой право ответить на запрет российских СМИ в Молдавии

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Запрет на трансляцию в Молдавии российских новостных и информационно-аналитических передач требует реакции ОБСЕ и оценки официальных европейских структур, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Полагаем, что данная ситуация требует реакции не только таких международных специализированных институтов как ОБСЕ. Интересно также было бы услышать оценку официальных представителей европейских структур по поводу того, насколько столь рьяное стремление молдавских властей зачистить информационное пространство страны соответствует общеевропейским ценностям", - говорится в официальном комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского МИД.

"С сожалением приходится констатировать, что данный акт откровенной дискриминации российских СМИ носит последовательный характер и является очередным антироссийским выпадом со стороны правящего парламентского большинства в Кишиневе", - отмечается в комментарии.

Захарова подчеркнула, что российская сторона, "подтверждая приверженность общепринятому в международных отношениях принципу взаимности", оставляет за собой право на ответные меры. "То, каким образом русофобские силы молдавского парламента в очередной раз навязали свою волю населению, попирая его основополагающее право на свободный доступ к информации, свидетельствует о том, что страна все дальше отходит от демократических норм, скатываясь к тоталитарным практикам борьбы с альтернативными точками зрения", - отмечается в комментарии.

Как сообщалось, накануне глава парламента Молдавии Андриан Канду, который по решению Конституционного суда исполняет обязанности президента, подписал закон о борьбе с так называемой "российской пропагандой", он вступит в силу в ближайшее время, послу опубликования в "Официальном мониторе". Закон о внесении поправок в Кодекс о телевидении и радио был в срочном порядке принят парламентом Молдавии сразу в двух чтениях 7 декабря 2017 года. Он предусматривают запрет на ретрансляцию в Молдавии информационных, информационно-аналитических, политических и военных передач из стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Под действие закона подпадают программы российских телевизионных каналов, которые ретранслируются в Молдавии.

Эксперты расценили принятие данного закона как попытку как попытку правящей в Молдавии Демократической партии ответить на преследования своего лидера в России. В начале декабря Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест и объявление в международный розыск председателя Демократической партии Молдавии, бизнесмена Влада Плахотнюка, обвиняемого в покушении на убийство. В это время Влад Плахотнюк находился с официальным визитом в США. Именно в это же время парламент в срочном порядке принял закон о борьбе с так называемой "российской пропагандой".

Президент Игорь Додон категорически отказался промульгировать закон. Он вернул его в парламент 21 декабря, но депутаты парламентского большинства 22 декабря повторно проголосовали за его принятие в той же редакции, без учета мнения президента. Додон вновь отклонил закон.

Согласно законодательству, президент может не промульгировать закон и вернуть его в парламент, но только один раз. Если же парламент проголосует повторно, то глава государства обязан промульгировать. Согласно решению Конституционного суда, если президент и после повторного голосования не промульгирует закон, то, после специального обращения в Конституционный суд, соответствующие полномочия президента переходят к председателю парламента, который может подписать указ вместо президента. В соответствии с этой процедурой в октябре был назначен новый министр обороны Молдавии Евгений Стурза, кандидатура которого была дважды отклонена президентом. В среду, по этой же процедуре и.о. президента Андриан Канду подписал указы о назначении семи членов правительства и привел их к присяге.