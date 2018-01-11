Пять человек отравились ядовитыми парами на предприятии в Петербурге

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Тело мужчины, отравившегося химикатами, обнаружили на территории предприятия в Пушкинском районе Петербурга, откуда позже госпитализировали четырех человек. Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник в среду.

"Накануне утром в поселке Шушары на территории ООО "Модуль Терминал" обнаружен труп оператора предприятия, который скончался от отравления химическими веществами. Позже с территории предприятия с отравлением парами химического вещества, были госпитализированы четыре человека", - сказал собеседник.

Для исследования изъяты три противогаза и респиратор, взяты пробы жидкости.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", зарегистрированное в Петербурге ООО "Модуль Терминал" ведет деятельность по складированию и хранению. Чистая прибыль компании по итогам 2016 года составила около 15 млн рублей.

Интернет-газета "Фонтанка" сообщила , что погибший и пострадавшие готовили дизельное топливо, используя присадку.