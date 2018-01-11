Песков рассказал о передаче Путину новостей из заслуживающих внимание телеграм-каналов

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Президенту РФ Владимиру Путину докладывают о новостях из телеграм-каналов, но только из тех, которые заслуживают внимания, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Большинство политологических или околополитологических сообщений в телеграм-каналах представляют собой продукт низкого качества, если не сказать хуже. Те из них, которые более-менее соответствуют уровню доклада главе государства, безусловно, входят в дайджест", - сказал Песков.

"Отдельно готовится президенту дайджест по интернету, и там есть упоминание о телеграм-каналах, когда там публикуется что-то заслуживающее внимания", - пояснил пресс-секретарь.