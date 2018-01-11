Американский генконсул посетил дом предков Трампа в ФРГ

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Генконсул США во Франкфурте-на-Майне Джеймс Херман побывал в германской коммуне Кальштадт (федеральная земля Рейнланд-Пфальц), где посетил дом, принадлежавший предкам американского президента Дональда Трампа, передает в четверг агентство АР.

В ходе поездки в Кальштадт Херман посетил поместье, где родился дедушка Трампа Фридрих. В подростковом возрасте он покинул Германию и эмигрировал в США. Впоследствии он намеревался вернуться на родину, однако так и не смог это сделать.

По словам дипломата, "он не смог бы представить себе лучшего места в Германии для визита" и выразил надежду на то, что Трамп в будущем также посетит Кальштадт.