В Минюсте допустили возможность повторной попытки зарегистрировать "Партию прогресса"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Отказ двухлетней давности зарегистрировать "Партию прогресса" оппозиционера Алексея Навального не означает невозможности повторных попыток это сделать, если соответствующие документы поступят в Минюст - они будут рассмотрены, сообщили в пресс-службе министерства.

"Исключение сведений о политической партии, так же как и отказ в государственной регистрации политической партии, не являются препятствием для повторной подачи документов на государственную регистрацию политической партии", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в четверг на запрос "Интерфакса" относительно планов Навального вновь провести процедуру регистрации "Партии прогресса". "Заявление о государственной регистрации создания партии, в случае поступления в Минюст России, будет рассмотрено в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством", - говорится в пресс-релизе.

Ранее в четверг Навальный сообщил о намерении добиваться государственной регистрации основанной им "Партии прогресса".

Решение об отказе в регистрации этой организации было принято Минюстом весной 2015 года на основании закона "О политических партиях", в силу нарушения статьи 15 (непредоставление в установленный срок копии документов о госрегистрации региональных отделений не менее чем в половине субъектов РФ).

Партия была зарегистрирована в конце февраля 2014 года. При этом, по данным Минюста РФ, по состоянию на 1 октября 2014 года руководство организации представило сведения о 42 зарегистрированных региональных отделениях, то есть менее чем в половине субъектов РФ. Между тем, согласно закону "О политических партиях", госрегистрация, как минимум, 43 региональных отделений "Партии прогресса" должна была быть осуществлена до 25 августа 2014 года.

В связи с этим документ о госрегистрации партии был признан утратившим силу, а сама она вместе с региональными и структурными подразделениями исключена из Единого госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). 29 апреля 2015 года в реестр была внесена запись о прекращении деятельности партии.

В настоящий момент жалоба на отказ в регистрации "Партии прогресса" находится на рассмотрении в Европейском суде по правам человека.