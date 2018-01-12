Вопрос об УДО лидера "Шалтая-Болтая" рассмотрят в закрытом режиме

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит прошение об условно-досрочном освобождении (УДО) лидера хакерской группировки "Шалтай-Болтай" Владимира Аникеева, осужденного на два года колонии.

Как передал корреспондент "Интерфакса", с соответствующим ходатайством к суду обратился прокурор, так как, по его мнению, в ходе заседания могут быть преданы огласке сведения, составляющее тайну, в том числе государственную.

Остальные участники процесса и сам Аникеев оставили разрешение ходатайства на усмотрение суда.

"Суд считает ходатайства прокурора подлежащим удовлетворению", - огласила итоговое решение судья Елена Галиханова.

Лидер хакерской группы "Шалтай-Болтай" Аникеев (известен в интернете под ником Льюис), полностью признавший вину в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации и заключивший сделку со следствием, был осужден Мосгорсудом в особом порядке на два года колонии общего режима. Его защита обжаловала приговор, однако впоследствии, по решению самого Аникеева, отозвала апелляционную жалобу.

Группа компьютерных взломщиков, именующих себя "Шалтай-Болтай" или "Анонимный интернационал", стала известна несколько лет назад. По данным правоохранительных органов, группа специализировалась на перехвате переписки и взломе аккаунтов высокопоставленных чиновников, крупных фирм и СМИ и дальнейшей продаже через интернет полученных данных.

Потерпевшими по делу Аникеева признаны четыре человека: помощник президента РФ Андрей Белоусов, топ-менеджер Сбербанка Евгений Кисляков, телеведущий Дмитрий Киселев, а также Елена Морозова из группы "Сумма".